В Самаре в период сильных снегопадов собираются чистить по 300 крыш в день

1 февраля на расчистку крыш в Самаре вышли 221 человек. Фото: Администрация Самары

В Самарской области введен желтый уровень погодной опасности из-за метели и порывистого ветра. В связи с неблагоприятными погодными условиями и обилием осадков, коммунальные службы областной столицы перевели рабочих на усиленный режим работы. Помимо расчистки дорог и пешеходных зон, усиленно ведется работа по расчистке кровель от снега и наледи.

Из-за «температурных качелей», когда ночью мороз, а днем температура поднимается до 0, возрастает риск схода снега с крыш. В этой ситуации планируется усиление интенсивности работ по расчистке до 300 кровель в день. Особое внимание уделяется расчистке кровель многоквартирных домов, расположенных вдоль пешеходных зон на улично-дорожной сети. 1 февраля 2022 года на уборку кровель вышли 70 бригад, всего 221 человек.

В Самаре насчитывается 6 892 многоквартирных дома со скатной крышей, из них 2 991 дом расположены вдоль пешеходных зон. Во время проведения работ территории, по возможности, огораживаются сигнальной лентой, чтобы предотвратить случаи ЧП.