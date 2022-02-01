«ОДК-Кузнецов» запустил «Фабрику процессов» в Самаре

Процесс обучения повысит эффективность предприятия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» открыли «Фабрику процессов». Речь идет об учебной площадке, которая расположилась в одном из производственных цехов. Тут будут обучать принципам бережливого производства на примере сборки одного из узлов газотурбинного двигателя НК-14СТ.

Проект разработан как методика по обучению рациональной организации производственного потока. Большое внимание на «Фабрике процессов» уделяют технике безопасности для работников всех уровней. Также там говорят от инструментах и методах бережливого производства.

Полный курс обучения рассчитан на целый рабочий день. Теоретические знания сразу же будут применяться в тренировочном производственном процессе — сборка узла на НК-14СТ.

В обучаемой группе 20 человек. Участники распределены по ролям — логист, рабочий, контролер, директор и так далее. В рамках смоделированной ситуации им нужно выполнить производственную программу в заданное время и с максимальным коммерческим результатом. Успех в выполнении задач зависит от слаженности команды и ее умения эффективно пользоваться всеми доступными инструментами.

— Работники, которые пройдут обучение в рамках «Фабрики», вернутся на свои рабочие места с новой идеологией, увидят возможности для улучшений, — уверен заместитель гендиректора — управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

По его мнению, понимание бизнес-процессов для сотрудников станет основой роста общей эффективности предприятия. Всего в рамках проекта запланировано обучение более 1200 человек, работающих на ОДК в Самаре.