Чиновники районов Самарской области с 1 февраля 2022 года смогут выписывать штрафы нарушителям тишины

Депутаты предлагают расширить полномочия чиновников

В Самарской губернской думе 1 февраля 2022 года было принято решение расширить полномочия чиновников районных администраций. Теперь муниципальные администрации могут штрафовать нарушителей тишины, а также выписывать протоколы за другие административные правонарушения.

Депутаты наделили полномочиями администрации городов и сел Самарской области. Так, чиновники получили право составлять административные протоколы на нарушителей тишины, на тех, кто купается в запрещенных местах, и тех, кто не соблюдает особый противопожарный режим.

1 февраля 2022 года на пленарном заседании в губдуме был внесен законопроект о поправках в областной закон об административных правонарушениях. Теперь административные протоколы могут выписывать не только должностные лица административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и органы местного самоуправления в сфере благоустройства, ЖКХ, сельского хозяйства и лесного надзора, но и должностные лица в сфере обеспечения общественной безопасности.