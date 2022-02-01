В Самаре замдиректора МИАЦ пойдет под суд за служебный подлог

СК завершил расследование уголовного дела Фото: СУ СК России

Заместитель директора ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ) скоро окажется на скамье подсудимых. Его обвиняют в служебном подлоге при исполнении контракта на поставку оборудования в более чем 600 медицинских организаций. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным ведомства, в июле 2020 года власти решили закупить оборудование для создания локально-вычислительной сети. Один из поставщиков обязался снабдить необходимой техникой более чем 600 медицинских организаций. Также он должен был провести установку, настройку и пуско-наладку. Сумма контракта составила свыше 63 млн рублей. Для приемки результатов собрали специальную комиссию. Ее возглавил замдиректора МИАЦ.

В декабре 2020 года к обвиняемому обратился гендиректор компании-поставщика. Он заявил, что не успеет выполнить все работы в срок. Замдиректора это не смутило. По версии следствия, он поручил своим подчиненным подготовить заключение экспертизы. На ее основе были составлены акты о приемке-сдаче оборудования и работ. После этого обвиняемый поставил под документами свою подпись. То есть он заверил ложные сведения.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела. Материалы направили на рассмотрение в суд. Замдиректора МИАЦ может лишиться свободы за служебный подлог.