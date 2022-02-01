В Самаре мужчина сломал парню череп строительной скобой

Правоохранители сейчас разбираются в обстоятельствах происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 30 января 2022 года у дома на улице Широкой в Самаре произошло ЧП. Там 54-летний мужчина поссорился с 26-летним местным жителем, который работает экспедитором.

— Он избил его строительной скобой. Пострадавший получил серьезные травмы головы, в том числе оскольчатый перелом черепа. Его доставили в больницу, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый установлен. С ним сейчас работают полицейские. Накануне, 31 января 2022 года, было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.