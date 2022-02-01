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Происшествия1 февраля 2022 17:24

В Тольятти автобус сбил женщину на пешеходном переходе

Пешеход получила травмы и была госпитализирована
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Женщина получила травмы и была госпитализирована

Женщина получила травмы и была госпитализирована

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 31 января 2022 года, в Центральном районе Тольятти под колеса автобуса попала женщина, которая перебегала дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись страшной аварии появилась в социальных сетях.

В одном из тольяттинских пабликов опубликовали видео с регистратора, где зафиксирован момент наезда автобуса на женщину. На кадрах видно, что пешеход начала быстро перебегать дорогу сразу, не дожидаясь, когда автобус начнет притормаживать, чтобы ее пропустить. Однако вина водителя здесь тоже есть, по правилам необходимо всегда притормаживать перед «зеброй» несмотря на наличие в зоне видимости пешехода.

Как сообщают очевидцы, женщина получила травмы и была госпитализирована в больницу. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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