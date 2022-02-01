Тольяттинские врачи спасли многодетную маму с редкой серьезной патологией после предыдущего кесарева

Операцию проводили 14 высококвалифицированных докторов Тольятти. Фото: ГБУЗ СО "ТГКБ №5"

Врачи Тольяттинской клинической больницы №5 провели сложную операцию и спасли жизнь многодетной маме и ее ребенку. Пациентка ждала третьего ребенка, но как выяснилось, у нее была серьезная патология после предыдущей беременности.

- Беременность протекала отлично, но незадолго до родов оказалось, что у женщины серьезная патология — врастание плаценты в шов, оставшийся от предыдущего кесарева сечения. Нужна была операция, - рассказали в пресс-службе Тольяттинской городской клинической больницы №5.

Предыдущие беременности у тольяттинки также заканчивались кесаревыми сечениями. На последнем плановом УЗИ врачи МПЦ насторожились: ультразвук показал, что плацента вросла в шов, оставшийся на матке. При такой патологии кесарево могло сопровождаться сильным кровотечением и раньше такие операции чаще всего заканчивались удалением матки.

- Сейчас появились методики, которые помогают сохранить орган, но всё-таки риски всегда есть. Опасность в том, что в месте, где шов и плацента срослись, проходит очень много артерий, и если их задеть, начнется сильное кровотечение, - говорят врачи.

Тольяттинские врачи оперировали многодетную маму 4,5 часа, в то время как плановое кесарево делают 30-40 минут. На операции присутствовали 14 высококвалифицированных докторов, среди которых хирурги, анестезиологи, медсестры. Операция прошла отлично. У счастливой семьи на свет появился третий малыш.

Вес малыша при рождении составил 3400 граммов. Мама достаточно быстро пошла на поправку – шов зажил, пришло молоко. Через некоторое время маму с малышом выписали домой. Семья благодарна врачам Тольяттинской больницы за спасенные жизни многодетной мамы и нового члена большой и дружной семьи.