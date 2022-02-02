В Самаре 2 февраля 2022 года дети из учреждений дополнительного образования ушли на удаленку

Удаленный режим продлится до особого распоряжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 2 февраля 2022 года ребята, которые занимаются в учреждения дополнительного образования, ушли на дистанционный формат обучения. Связано это с большой заболеваемость коронавирусом. Ежесуточное количество инфицированных близится к трем тысячам.

- На такой формат обучения переходят все учреждения дополнительного образования. Он продлится до особого распоряжения. Изменения касаются как групповых, так и индивидуальных занятий, - заявила мэр города Елена Лапушкина.

В школах и других общеобразовательных учреждения обязательного перехода на дистанционку пока нет. Руководители там принимают решение в зависимости об обстановки на местах. Сейчас в областной столице 14 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ и Covid-19.