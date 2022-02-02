В Самаре ищут людей, которые пострадали от разбойницы и воровки

Полиция ищет потерпевших, которых обманули эти женщины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские задержали двух женины, которые обокрали 84-летнюю жительницу Кировского района. Они украли у нее деньги и мобильный телефон. Правоохранители не исключают, что жертв у подозреваемых больше.

- К этой пострадавшей они подошли у магазина на улице Транзитной. Представились сотрудницами социальной службы и под предлогом выдачи выплат и продуктов питания проследовали к ней в дом, - рассказывают в ГУ МВД России по региону.

Войдя в доверие к пенсионерке, незнакомки попросили у нее тару для продуктов. Бабушка отвлеклась, а преступницы забрали у нее деньги и мобильный, чтобы она не могла вызвать полицию, и скрылись.

Потерпевшая обратилась к стражам порядка через соседей. Были составлены фотороботы злоумышленниц. Через несколько часов оперативники получили информацию, что их видели в одном из городских кафе. Там женщин задержали. Старшая из них - ей 53 года - ранее судима за кражу. Младшая - ей 33 - тоже отвечала перед законом за хищение чужого имущества и разбойное нападение.

У одной из задержанных силовики изъяли мобильный телефон и часть украденных средств. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские полагают, что подозреваемые совершали и другие преступления в регионе. Всех, кто пострадал от их действий, просят обратить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 89277010508, 112.