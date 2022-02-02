У стадиона «Солидарность Самара Арена» хотят построить студенческий кампус

Кампус станет частью развития территории у стадиона Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Возле стадиона «Солидарность Самара Арена» в ближайшее время может появиться межвузовский студенческий кампус. Во вторник 1 февраля 2022 года такое предложение прозвучало во время встречи главы региона Дмитрия Азарова с депутатами госдумы.

Депутат Михаил Матвеев выступил с предложением возвести объект в центре города, в месте, где находятся сами учебные заведения. Губернатор в свою очередь заметил, что территория возле стадиона будет активно развиваться и застраиваться, кроме того, она находится в центре Самраско-Тольяттинской агломерации, кампус вполне уместно расположить там.

Добавим, что по планам в студенческий городок будут входить не только общежития. Там же расположатся образовательные зоны, спортивные объекты, места для досуга и не только. Проект детально планируют начать разрабатывать уже в ближайшее время.