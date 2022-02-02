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Общество2 февраля 2022 7:08

Сильный дождь пойдет в Самарской области 3 февраля 2022 года

Осадки будет сопровождать ветер с порывами до 20 м/с
Анастасия ФИЛАТОВА
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Погодный Армагеддон лучше переждать дома

Погодный Армагеддон лучше переждать дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода решила вновь удивить и проверить на прочность жителей Самарской области. В конце рабочей недели она подготовила сюрприз в виде дождя.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на четверг, 3 февраля 2022 года, в регионе ожидаются сильный снег, мокрый снег и дождь. Кое-где возможны метель, гололед и снежные заносы на дорогах. Скорость южного ветра составит 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -1...-6 °C. Днем ожидается аналогичная погода, правда, будет немного «теплее» — около +1…-4 °C.

Дождь и снег будут идти и всю пятницу, 4 февраля 2022 года. Их будет сопровождать порывистый ветер до 20 м/с. Метель, по прогнозам синоптиков, не ожидается, а вот гололед по-прежнему возможен.

Жителям региона стоит быть осторожнее при выходе на улицу. Лучше всего переждать непогоду дома и не отправляться на своем авто в дальние поездки.

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