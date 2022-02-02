Самарскую фирму по продаже продуктов уличили в уклонении от уплаты налогов на 45 млн рублей

Правоохранители изъяли необходимую для расследования документацию Фото: СУ СК России

В Самаре руководство компании, которая занимается изготовлением и продажей продуктов питания, заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Фирма задолжала государству более 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, преступление было совершено в период с января 2016-го по декабрь 2017 года. Кто-то из числа руководства ООО внес в налоговые декларации ложные сведения о сотрудничестве с несколькими компаниями. На самом деле эти фирмы не оказывали ООО никаких услуг и не поставляли товар. Благодаря этому обману организация не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 45 млн рублей.

Следователи при поддержке бойцов ОМОН провели в компании обыск и забрали оттуда необходимую документацию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ведется следствие.