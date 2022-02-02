У самарского ИП конфисковали бестабачные жевательные смеси

Приставы передали нелегальную продукцию на уничтожение / Фото: УФССП по Самарской области

Приставы Советского района Самары изъяли у ИП бестабачные жевательные смеси. Мужчина продавал товар без маркировки и другой необходимой информации.

— Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией нелегальной продукции, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Приставы возбудили в отношении предпринимателя исполнительное производство. В дальнейшем они выехали по месту хранения товара и конфисковали стики. Бестабачные жевательные смеси уничтожат. Этим займутся сотрудники Росимущества.