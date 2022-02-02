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Спорт2 февраля 2022 9:58

«Крылья Советов» красиво представили нападающего Ивана Игнатьева

Переход футболиста раскрыли под трек Oxxxymiron
Анастасия ФИЛАТОВА
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Иван Игнатьев будет играть за "КС" до конца сезона

Иван Игнатьев будет играть за "КС" до конца сезона

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» презентовали нового игрока. Это нападающий «Рубина» Иван Игнатьев. Он перешел в самарский клуб на правах аренды до конца сезона.

«КС» представили футболиста под трек Oxxxymiron — «Кто убил Марка?». Они использовали строчки из песни, а также образы из клипа. Получилось красиво и очень необычно.

— Иван Игнатьев — молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него все получится, — отметил спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

Добавим, Иван Игнатьев будет выступать за «Крылья Советов» под номером 85. Пока на правах аренды, но самарцы имеют право выкупа игрока.

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