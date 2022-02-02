Почти 3 тысячи жителей Самарской области заразились коронавирусом 2 февраля 2022 года

За сутки госпитализировали в больницы 323 жителя Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В среду, 2 февраля 2022 года, диагноз подтвердился еще у 2 922 жителей региона. Общее число случаев заражения достигло 227 390. Информация об этом размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в больницы губернии госпитализировали 323 человека. Это чуть меньше, чем накануне. А вот 1 652 пациента уже закончили лечение и выписались с больничного. За все время победить COVID-19 смогли уже 199 240 жителей Самарской области.

К сожалению, спасти удается не всех. Скончались еще 14 пациентов с КВИ. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 6 719 летальных случаев.

Главная мера защиты от коронавируса — прививка. В Самарской области полную вакцинацию прошли почти 2 млн человек. В конце января 2022 года начали прививать и подростков в возрасте 12-17 лет.