Еще один пункт весогабаритного контроля установят в Самарской области в 2022 году

Пункты автоматически измеряют транспортные средства и выявляют нарушителей

В Самарской области появится еще один автоматический пункт весобагаритного контроля (АПВГК). Его установят на 31 км дороги Самара — Бугуруслан в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Трасса проходит по территории пяти районов губернии. За сутки по ней проезжают до 25 тысяч автомобилей, в том числе грузовики. Из-за высокой интенсивности движения дорожное полотно быстро разрушается. Чтобы снизить нагрузку на дорогу и защитить ее от износа, было решено установить пункт весового и габаритного контроля. Он появится по направлению в Самару.

Напомним, ранее АПВГК разместили на 31 км трассы Самара — Бугуруслан в сторону Оренбурга, а также на 7 км Красноглинского шоссе. Эти комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры автомобиля. Останавливать транспорт для этого не требуется. Кроме того, аппараты могут определять скорость движения и фиксировать нарушителей. С июня по декабрь 2021 года сотрудники ГИБДД вынесли уже 849 постановлений за превышение массы или габаритов авто.