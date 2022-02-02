В Самаре пьяный водитель ударил сотрудника ДПС ногой по лицу

Полицейский получил удар во время составления протокола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Самары подозревают в нападении на сотрудника ДПС. Мужчина рассердился, что его остановили за езду в пьяном виде, и решил выместить злобу на полицейском. Все случилось вечером 1 февраля 2022 года на улице Белогородской.

— Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Нива». У водителя были признаки алкогольного опьянения. Однако от предложения пройти медосвидетельствование он отказался. При составлении протокола мужчина напал на одного из инспекторов — ударил ногой по лицу, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, нарушитель — безработный 42-летний житель Самары. Он имеет судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков. После его удара полицейскому понадобилась помощь медиков. Они диагностировали у пострадавшего ссадины и ушиб лица. Госпитализация ему не понадобилась.

На самарца составили протокол за управление авто в состоянии опьянения и задержали. А по факту нападения на сотрудника ДПС сейчас проводится проверка.