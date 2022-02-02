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Происшествия2 февраля 2022 11:26

В Самаре пьяный водитель ударил сотрудника ДПС ногой по лицу

Агрессия мужчины может подвести его под уголовную статью
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Полицейский получил удар во время составления протокола

Полицейский получил удар во время составления протокола

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Самары подозревают в нападении на сотрудника ДПС. Мужчина рассердился, что его остановили за езду в пьяном виде, и решил выместить злобу на полицейском. Все случилось вечером 1 февраля 2022 года на улице Белогородской.

— Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Нива». У водителя были признаки алкогольного опьянения. Однако от предложения пройти медосвидетельствование он отказался. При составлении протокола мужчина напал на одного из инспекторов — ударил ногой по лицу, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, нарушитель — безработный 42-летний житель Самары. Он имеет судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков. После его удара полицейскому понадобилась помощь медиков. Они диагностировали у пострадавшего ссадины и ушиб лица. Госпитализация ему не понадобилась.

На самарца составили протокол за управление авто в состоянии опьянения и задержали. А по факту нападения на сотрудника ДПС сейчас проводится проверка.