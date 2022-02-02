СК завершил расследование уголовного дела в отношении врио главы УГООКН Самарской области

Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следствие завершило расследование уголовное дело в отношении врио Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, которого обвиняют в злоупотреблении должностных полномочий и подстрекательстве к совершению служебного подлога.

По версии следствия, в феврале 2020 года между ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия» и строительной организацией был заключен договор на проведение археологического обследования и выявление объектов археологического наследия на земельных участках в Самарском районе. В соответствии с выданным разрешением были проведены охранно-разведочные работы, в ходе которых был выявлен объект, обладающий признаками ОКН 19 – начало 21 века.

- Врио главы УГООКН получил данную информацию, но распорядился не включать выявленный объект культурного наследия в соответствующий перечень. Это нужно было для того, чтобы реализовать программу по увеличению ввода жилья в эксплуатацию в кратчайший срок и уменьшить обременения на земельные участки в виде объектов культурного наследия, находящихся в границах культурного поселения, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Чтобы придать своим действиям законность, обвиняемый поручил своему подчиненному внести исправления в отчет о результатах проведения археологического охранно-разведочного обследования, где не указывать выявленный ОКН. Таким образом, противоправные действия привели к нарушению охраняемых законом интересов общества и государства.

Обвиняемый был отстранен от должности, а указанные земельные участки были внесены в перечень ОКН. В настоящее время расследование завершено, а уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.