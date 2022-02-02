Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 13:59

16 авиарейсов по сниженным ценам появятся в Самаре в 2022 году

Самарцам рассказали, какие авиабилеты станут дешевле
Максим ВЕБЕР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Самарцы смогут приобретать билеты на авиарейсы по сниженной цене

Самарцы смогут приобретать билеты на авиарейсы по сниженной цене

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году жителям Самары и области будут доступны 16 субсидируемых авиарейсов. Пассажиры аэропорта Курумоч смогут летать по определенным направлениям по более низкой цене. Об этом говорится в программе развития транспортной системы региона на сайте правительства.

В список компаний, которым власти предоставят субсидии, попали четыре авиаперевозчика: «ЮВТ АЭРО», «Ред Вингс», «ИрАэро» и «АЗИМУТ». В постановлении также указали список рейсов и их стоимость по сниженным ценам:

— Самара — Казань 2258 рублей;

— Самара — Волгоград 4191 рубль;

— Самара — Омск 8538 рублей;

— Самара — Астрахань 5157 рублей;

— Самара — Воронеж 4674 рубля;

— Самара — Ижевск 3225 рублей;

— Самара — Нижний Новгород 3708 рублей;

— Самара — Калуга 5640 рублей;

— Самара — Магас 6606 рублей;

— Самара — Тюмень 6123 рубля;

— Самара — Ханты-Мансийск 8055 рублей;

— Самара — Челябинск 4674 рубля;

— Самара — Пермь 4191 рубль;

— Самара — Белгород 5640 рублей;

— Самара — Махачкала 7089 рублей;

— Самара — Ростов-на-Дону 5640 рублей.