16 авиарейсов по сниженным ценам появятся в Самаре в 2022 году

Самарцы смогут приобретать билеты на авиарейсы по сниженной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году жителям Самары и области будут доступны 16 субсидируемых авиарейсов. Пассажиры аэропорта Курумоч смогут летать по определенным направлениям по более низкой цене. Об этом говорится в программе развития транспортной системы региона на сайте правительства.

В список компаний, которым власти предоставят субсидии, попали четыре авиаперевозчика: «ЮВТ АЭРО», «Ред Вингс», «ИрАэро» и «АЗИМУТ». В постановлении также указали список рейсов и их стоимость по сниженным ценам:

— Самара — Казань 2258 рублей;

— Самара — Волгоград 4191 рубль;

— Самара — Омск 8538 рублей;

— Самара — Астрахань 5157 рублей;

— Самара — Воронеж 4674 рубля;

— Самара — Ижевск 3225 рублей;

— Самара — Нижний Новгород 3708 рублей;

— Самара — Калуга 5640 рублей;

— Самара — Магас 6606 рублей;

— Самара — Тюмень 6123 рубля;

— Самара — Ханты-Мансийск 8055 рублей;

— Самара — Челябинск 4674 рубля;

— Самара — Пермь 4191 рубль;

— Самара — Белгород 5640 рублей;

— Самара — Махачкала 7089 рублей;

— Самара — Ростов-на-Дону 5640 рублей.