16 авиарейсов по сниженным ценам появятся в Самаре в 2022 году

Самарцы смогут приобретать билеты на авиарейсы по сниженной цене
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2022 году жителям Самары и области будут доступны 16 субсидируемых авиарейсов. Пассажиры аэропорта Курумоч смогут летать по определенным направлениям по более низкой цене. Об этом говорится в программе развития транспортной системы региона на сайте правительства.
В список компаний, которым власти предоставят субсидии, попали четыре авиаперевозчика: «ЮВТ АЭРО», «Ред Вингс», «ИрАэро» и «АЗИМУТ». В постановлении также указали список рейсов и их стоимость по сниженным ценам:
— Самара — Казань 2258 рублей;
— Самара — Волгоград 4191 рубль;
— Самара — Омск 8538 рублей;
— Самара — Астрахань 5157 рублей;
— Самара — Воронеж 4674 рубля;
— Самара — Ижевск 3225 рублей;
— Самара — Нижний Новгород 3708 рублей;
— Самара — Калуга 5640 рублей;
— Самара — Магас 6606 рублей;
— Самара — Тюмень 6123 рубля;
— Самара — Ханты-Мансийск 8055 рублей;
— Самара — Челябинск 4674 рубля;
— Самара — Пермь 4191 рубль;
— Самара — Белгород 5640 рублей;
— Самара — Махачкала 7089 рублей;
— Самара — Ростов-на-Дону 5640 рублей.