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Общество2 февраля 2022 15:20

Страшный снегопад и сильная метель накроют Самару снова 3 февраля 2022 года

Опять объявлено оранжевое предупреждение в нашем регионе
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самаре обещают серьезную метель

Самаре обещают серьезную метель

В Самарской области вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Штормовое предупреждение разослали специалисты Приволжского УГМС.3 февраля погода будет не слишком-то дружелюбна к самарцам.

- Ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы, - рассказали синоптики.

Жителей просят быть осторожнее. Водителям стоит отложить дальние поездки, если в них нет особой необходимости. Если же отправиться в путь все же придется, то стоит взять с собой аварийный комплект, зарядить телефон. В аварийном комплекте должен быть фонарик, спички, необходимая пища и вода.

Во время сильной метели и пешеходам не стоит без особой необходимости выходить из зданий. Если же вы сбились с пути, постарайтесь укрыться под крышей и свяжитесь с родственниками.