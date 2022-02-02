В Самаре управляющая компания задолжала 83 миллиона рублей за тепловые ресурсы

Руководителю УК может грозить до 5 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении руководителя управляющей компании ООО «ЖКС». Руководство УК обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, ООО «ЖКС» и ресурсоснабжающая компания заключили договор на подачу тепла и горячей воды в многоквартирных домах. Управляющая компания обязана была вовремя производить оплату поставленных ресурсов, однако просрочило график платежей.

- ООО «ЖКС» не перечислило на расчетный счет ресурсоснабжающей организации денежные средства, полученные от граждан за своевременно и в полном объеме поставленные тепловые ресурсы, в связи с чем у указанной организации образовалась дебиторская задолженность, чем ресурсоснабжающей организации причинен ущерб в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самары.

Сумма долга составила 83 миллиона рублей. В настоящее время долг перед ресурсоснабжающей компанией полностью погашен. В прокуратуре отметили, что согласно санкции данной статьи судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.