Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 16:48

В Самаре управляющая компания задолжала 83 миллиона рублей за тепловые ресурсы

Руководство УК получили деньги за тепло от жильцов, но не перечислили их на счет ресурсоснабжающей компании
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Руководителю УК может грозить до 5 лет тюрьмы

Руководителю УК может грозить до 5 лет тюрьмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении руководителя управляющей компании ООО «ЖКС». Руководство УК обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, ООО «ЖКС» и ресурсоснабжающая компания заключили договор на подачу тепла и горячей воды в многоквартирных домах. Управляющая компания обязана была вовремя производить оплату поставленных ресурсов, однако просрочило график платежей.

- ООО «ЖКС» не перечислило на расчетный счет ресурсоснабжающей организации денежные средства, полученные от граждан за своевременно и в полном объеме поставленные тепловые ресурсы, в связи с чем у указанной организации образовалась дебиторская задолженность, чем ресурсоснабжающей организации причинен ущерб в особо крупном размере, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самары.

Сумма долга составила 83 миллиона рублей. В настоящее время долг перед ресурсоснабжающей компанией полностью погашен. В прокуратуре отметили, что согласно санкции данной статьи судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.