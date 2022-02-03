В Самаре водителей попросили не садиться за руль 3 февраля 2022 года

В регионе опять будет снегопад

Жителей Самары и Самарской области попросили соблюдать осторожность 3 февраля 2022 года. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют сильный и очень сильный снег, мощную метель. Это очень опасно и для водителей, и для пешеходов. Губернатор поручил мобилизовать все коммунальные и дорожные службы, но о своей безопасности лучше всего позаботиться дополнительно.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям остаться дома и не отправляться в дальние поездки. Это опасно и тем, что трассу может замести и придется провести много время посреди дороги, и тем, что в условиях плохой видимости и снегопада теряется сцепка колес с дорогой, невозможно верно оценить расстояние до ближайших машин и вероятность попасть в ДТП увеличивается. Если все же в путь понадобилось отправиться, нужно взять с собой аварийный набор и соблюдать все правила ПДД, выбирая безопасную скорость движения.

Также позаботиться о себе стоит и пешеходам. Не нужно выскакивать на дорогу- из-за метели водитель может заметить вас слишком поздно. Кроме того, стоит осторожнее передвигаться по городу, ведь под снегом на дороге может быть лед.

Сейчас все коммунальные службы работают в режиме 24 часов. Задействованы при уборке улиц 2 698 уборщиков и 554 машины.