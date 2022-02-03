Житель Самарской области захотел инвестировать в биржевый фонд и лишился 2,3 млн рублей

Полиция разбирается в случившемся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Похвистнево Самарской области обратился мужчина, которого обманули через Интернет. Мошенники заверили безработного мужчину, что он сможет заработать на биржевом фонде, но в итоге потерпевший лишился 2,3 миллионов рублей.

По словам заявителя, он некоторое время общался в социальных сетях с человеком, который предложил «прибыльный» способ инвестирования через биржевый фонд. Однако, чтобы получить доход, необходимо было вложить крупную сумму денег.

Житель Похвистнево поверил мошеннику и перевел на различные его счета в общей сложности 2,3 миллиона рублей. Через некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают личности мошенников.