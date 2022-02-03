«Крылья Советов» подпишут молодого великана из «Чертаново»

Также самарский клуб заключит соглашения еще с семью воспитанниками «Чертаново». Фото: ПФК "Крылья Советов!

В самарском футбольном клубе «Крылья Советов» появится новый молодой игрок. По информации телеграм-канала «ФНЛ и Ильевым», «Крылья» в скором времени подпишут контракт с 19-летним Павлом Поповым, который сейчас играет в составе «Чертаново».

Молодой футболист имеет необычно высокий рост для спортсмена – 190 см. Павел Попов входит в тройку лучших бомбардиров. В составе «Чертаново» он забил 13 голов и отдал 2 голевых передачи в 15 матчах М-Лиги.

Кроме того, «Крылья Советов» заинтересованы еще в семи воспитанниках «Чертаново». Так, в состав самарской команды могут войти футболисты Соколов, Никитенков, Гудков, Герчиков, Великородный, Коваленко и Салтыков. Как сообщили представители «Крыльев Советов», кто-то из новобранцев останется на весну в главной команде, кото-то отдадут в аренду, а кого-то переведут в молодежку.