Автобус № 9 пустили в объезд из-за потопа на ул. Пугачевская/Ставропольская в Самаре

Легковушкам приходится плыть по бампер в воде Фото: Скриншот с видео

Утром в четверг, 3 февраля 2022 года, в Самаре произошла очередная коммунальная неприятность. В районе пересечения улиц Пугачевской и Ставропольской прорвало трубу с водой. В результате на дорогах образовался потоп. Легковушкам приходится плыть по бампер в воде.

— Из-за аварии на водопроводе на пересечении улиц Пугачевской и Ставропольской автобусы № 9 направлены в объезд, — сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Временно автобусы будут курсировать по улицам Алма-Атинской, Черемшанской и Пугачевской. Такая схема движения будет действовать в оба направления.

В компании «РКС-Самара» сообщили, что на место направлена аварийная бригада. Сколько времени понадобится коммунальщикам на устранение утечки и ее последствий, пока не известно.