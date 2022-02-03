В Самаре у 30-летней горе-матери забрали четверых детей за жестокое обращение

Мать жестоко обращалась с детьми и после того, как из забрали, не торопилась выйти с ними на связь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители кризисного центра для женщин заявили в полицию на 30-летнюю жительницу Самары, которая не исполняла обязанности по воспитанию своих четверых детей. Горе-мать не участвовала в воспитании троих сыновей и маленькой дочки, поэтому детей у нее забрали и возбудили уголовное дело.

Как выяснилось, ранее самарчанка была осуждена по факту мошенничества. Кроме того, многодетная мать не имеет постоянного источника дохода. Когда у горе-матери начали забирать детей, она не предпринимала никаких попыток встретиться с ними или даже связаться по телефону. Женщина полностью признала свою вину в неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей.

Полицейские пообщались с детьми, мальчикам 9, 7 и 3 года, а девочке 5 лет. Мать не участвовала в физическом, психическом, духовном и нравственном воспитании детей, а также жестоко с ними обращалась. Ребятам оказали необходимую помощь.

- Сейчас трое из детей находятся в реабилитационном центре. Их брат попал в ДТП и сейчас находится на лечении, после чего он присоединится к своим братьям и сестренке, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время отделом дознания ОП №6 УМВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Горе-матери может грозить до трех лет лишения свободы.