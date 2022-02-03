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Общество3 февраля 2022 6:34

Маршрут автобусов № 1, 50, 51 сократили в Самаре 3 февраля 2022 года

Схему движения пришлось изменить из-за снегопада
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы не могут проехать до улицы Батайской из-за нечищеных дорог / Фото: СамараАвтоГаз

Автобусы не могут проехать до улицы Батайской из-за нечищеных дорог / Фото: СамараАвтоГаз

Утром в четверг, 3 февраля 2022 года, в Самаре изменили схемы движения трех автобусов. Корректировки коснулись маршрутов № 1, 50 и 51, которые курсируют в сторону поселка Красная Глинка. Они опять не могут доехать до улицы Батайской из-за нечищеных дорог.

— Из-за неудовлетворительного дорожного покрытия на участке улицы Батайской от Красноглинского шоссе автобусы № 1, 50 и 51 следуют до остановки «А/с Красная Глинка», — сообщает в твиттере компания-перевозчик «СамараАвтоГаз».

Напомним, это уже не первый подобный случай. Ранее на этой неделе автобусы № 1, 50 и 51 тоже не могли доехать до разворотной площадки на улице Батайской. Коммунальщикам понадобилось несколько часов, чтобы расчистить проезжую часть. После этого автобусы вернулись на прежний маршрут.

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