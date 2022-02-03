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Происшествия3 февраля 2022 6:57

В Самаре самосвал отбросил 17-летнюю девушку на BMW

Водитель большегруза сбил пешехода на «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Виновника ДТП могут лишить водительских прав

Виновника ДТП могут лишить водительских прав

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 2 февраля 2022 года, на проспекте Кирова в Самаре произошло ДТП с участием пешехода. Там под колеса самосвала со снегом угодила 17-летняя девушка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 44-летний водитель большегруза ехал со стороны Мирной в направлении Нагорной. Напротив дома № 136а по проспекту Кирова он не пропустил пешехода. Девушка пересекала дорогу по пешеходному переходу на «зеленый». После удара ее отбросило на автомобиль BMW, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате произошедшего девушка получила различные травмы. Ее на автомобиле скорой увезли в ближайшую больницу. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и отправили лечиться домой.

Сейчас правоохранители проводят по факту ДТП проверку. В отношении предполагаемого виновника вынесли определение о возбуждении административного дела. Ему может грозить штраф и лишение водительских прав.

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