Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 февраля 2022 7:10

Под Самарой в ДТП с битумовозом пострадала 74-летняя пенсионерка

«Нива» столкнулась с большегрузом в Сызранском районе 2 февраля 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Розлива битума не было. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Розлива битума не было. Фото: ГУ МВД по Самарской области

2 февраля 2022 года в Сызранском районе на трассе М-5 Урал произошло столкновение «Нивы» и фуры в составе с полуприцепом. В результате аварии пострадала пожилая пассажирка легкового автомобиля.

По предварительным данным полицейских, 71-летний водитель «Нивы» не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с движущимся впереди битумовозом.

В результате ДТП пострадала 74-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пожилую женщину с различными травмами госпитализировали в больницу. Известно, что женщина повредила глаз и плечо во время столкновения.

На месте ДТП работали сотрудник экстренных служб. Как рассказали сотрудники ГИБДД, к счастью розлива битума не произошло. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

0