Под Самарой в ДТП с битумовозом пострадала 74-летняя пенсионерка

Розлива битума не было. Фото: ГУ МВД по Самарской области

2 февраля 2022 года в Сызранском районе на трассе М-5 Урал произошло столкновение «Нивы» и фуры в составе с полуприцепом. В результате аварии пострадала пожилая пассажирка легкового автомобиля.

По предварительным данным полицейских, 71-летний водитель «Нивы» не выбрал безопасную дистанцию, вследствие чего допустил столкновение с движущимся впереди битумовозом.

В результате ДТП пострадала 74-летняя пассажирка легкового автомобиля. Пожилую женщину с различными травмами госпитализировали в больницу. Известно, что женщина повредила глаз и плечо во время столкновения.

На месте ДТП работали сотрудник экстренных служб. Как рассказали сотрудники ГИБДД, к счастью розлива битума не произошло. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.