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Происшествия3 февраля 2022 7:37

В Тольятти полиция задержала мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков

38-летний местный житель делал тайники-закладки с запрещенными веществами
Алия Хафизова
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Мужчина уже не в первый раз попадается на незаконном обороте наркотиков

Мужчина уже не в первый раз попадается на незаконном обороте наркотиков

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В отдел полиции № 23 в Тольятти поступили сведения, что 38-летний местный житель распространяет наркотики на территории Комсомольского района путем тайников-закладок. Правоохранители проверили информацию, и она подтвердилась.

Оперативники задержали мужчину. При личном досмотре они обнаружили у тольяттинца 16 пакетиков с белым порошком. Кроме того, мужчина указал адреса тайников-закладок, где полицейские нашли еще 3 свертка. Экспертиза показала, что в них находилось наркотическое вещество N-метилэфедрон массой 8,89 граммов.

— Подозреваемый, ранее судимый за аналогичное преступление, признался, что купил вещество в интернете. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста.

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