В Самарской области женщину зарезали ножом и бросили на съедение свиньям

Убийца уговорил сожительницу и знакомого скрыть следы преступления на свиноферме Фото: СУ СК России

В Самарской области предстанут перед судом трое жителей Сергиевского района. Их обвиняют в убийстве женщины и попытке скормить ее тело свиньям. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в апреле 2021 года в селе Елшанка. В один из дней в частном доме собралась компания из четырех человек. Они распивали алкоголь. Вскоре между одним из мужчин и его знакомой произошла ссора. Выяснять отношения они отправились на улицу. Зачем-то пошли в сторону свинофермы. В пути мужчина не смог сдержать эмоции и набросился на даму с ножом. Он ударил ее не менее трех раз. Женщина скончалась от полученных травм.

После этого подозреваемый вернулся домой и рассказал о случившемся сожительнице и знакомому. Он предложил им скрыть следы преступления. В итоге тело погибшей перекинули через забор свинофермы — чтобы скормить животным. Также подельники сожгли одежду женщины. Орудие преступления они выкинули в полость трубы, к которой крепится забор фермы.

Ранее всех подозреваемых в страшном преступлении отправили под стражу. В ближайшее время им предстоит ответить перед судом. Следователи уже направили материалы служителям Фемиды на рассмотрение.