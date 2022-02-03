В Самарской области создали оперативный штаб для борьбы со снегом 3 февраля 2022 года

На борьбу со снегом брошены все силы. Фото: instagram.com/azarov.life

Утром, 3 февраля 2022 года, во время очередного совещания в правительстве Самарской области губернатор Дмитрий Азаров поручил главам городов и муниципальных районов бросить все силы на борьбу со снежным апокалипсисом. На Самарскую область обрушилась сильная метель, которая парализовала движение и создала угрозу для населения.

По поручению главы региона, в Самарской области был создан оперативный штаб по борьбе со последствиями снегопада, который координирует работу на самых сложных участках. В настоящее время в Самарской области работает 1019 единиц спецтехники: 124 на федеральных трассах, 410 на региональных, 485 в Самаре, 44 в Сызрани и 152 единицы в Тольятти. В Самаре улицы от снега расчищают 3412 человек.

Особое внимание уделяется доступности проездов к учреждениям здравоохранения, образования, социальной сферы, а также уборку снега проводят во дворах, в том числе чистят крыши от снега и наледи. Главы муниципалитетов лично контролируют и координируют работу коммунальных служб.