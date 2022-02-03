Корпус Самарского подшипникового завода у Кировского рынка продали почти за 115 млн рублей

Нашелся покупатель на корпус № 4 площадью более 27 тысяч кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре нашли покупателя на корпус № 4 подшипникового завода, который находится на улице Калинина рядом с Кировским рынком. Здание и пристрой к нему площадью более 27 тысяч кв. м продали за 114,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги выиграла некая Виктория Студенкина. Насколько известно, она представляла интересы предпринимателя из Омска Сергея Супранка. Согласно открытым данным, ранее бизнесмен являлся учредителем двух фирм. Одна из низ занималась оптовой торговлей топливом. Сейчас обе организации ликвидированы. Для чего ИП понадобился корпус бывшего завода, неизвестно.

Напомним, Самарский подшипниковый завод признан банкротом. Суд назначил конкурсного управляющего, который сейчас постепенно распродает имущество предприятия. Потенциальные покупатели не очень охотно участвуют в торгах. Бывает и такое, что победители аукционов последствии отказываются от заключения договора купли-продажи.