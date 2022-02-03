В Самарской области зарегистрировали нереальное количество зараженных коронавирусом за сутки

За сутки было госпитализировано в больницу 396 человек с осложнениями от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые за весь период пандемии коронавируса в Самарской области было зарегистрировано более 3,5 тысяч заболевших за сутки. По данным на 3 февраля 2022 года, в регионе коронавирус был подтвержден у 3692 человек. По сравнению с предыдущим днем, это на 770 человек больше.

Всего с начала пандемии коронавируса в Самарской области зарегистрировано 231 082 случаев заражения опасным вирусом. Из их числа на сегодняшний день выздоровело 200 782 человека, в том числе за последние сутки диагноз был снят у 1542 пациентов.

За сутки было госпитализировано в больницу 396 человек с осложнениями.

Что касается печальной статистики, за прошедший день умерли 15 человек с коронавирусом. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 6734 летальных случаев.