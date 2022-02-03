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Здоровье3 февраля 2022 10:48

Губернатор подписал постановление о введении новых антиковидных мер в Самарской области

Ограничения коснулись подростков и медицинских организаций
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области усилили меры борьбы с коронавирусом

В Самарской области усилили меры борьбы с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении новых коронавирусных ограничений. Документ опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 3 февраля 2022 года.

Так, постановление запрещает проведение в губернии международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и соревнований среди подростков. Кроме того, молодым людям в возрасте до 18 лет запретили посещать театры, культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, цирки и другие культурные организации. Срок — до 15 февраля 2022 года.

Еще одно ограничение касается лечебных учреждений. Решено приостановить проведение диспансеризации и перевести медицинские организации на экстренный режим работы. Пациентам будут оказывать только экстренную и неотложную помощь. Исключения составят беременные, люди с болезнями системы кровообращения или с онкологией. Также продолжится выдача бесплатных лекарств.

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