Губернатор подписал постановление о введении новых антиковидных мер в Самарской области

В Самарской области усилили меры борьбы с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о введении новых коронавирусных ограничений. Документ опубликовали на сайте регионального правительства в четверг, 3 февраля 2022 года.

Так, постановление запрещает проведение в губернии международных, всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных мероприятий и соревнований среди подростков. Кроме того, молодым людям в возрасте до 18 лет запретили посещать театры, культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, цирки и другие культурные организации. Срок — до 15 февраля 2022 года.

Еще одно ограничение касается лечебных учреждений. Решено приостановить проведение диспансеризации и перевести медицинские организации на экстренный режим работы. Пациентам будут оказывать только экстренную и неотложную помощь. Исключения составят беременные, люди с болезнями системы кровообращения или с онкологией. Также продолжится выдача бесплатных лекарств.