В Самаре во время снежной бури на Московском шоссе произошло массовое ДТП

Полицейские прибыли на место ДТП незамедлительно. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 3 февраля 2022 года, в Самаре на главном городском шоссе произошло массовое ДТП. Так, очевидцы сообщили, что на Московском шоссе в условиях сильной метели столкнулись сразу шесть автомобилей. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДПС.

ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и улицы Революционной, напротив спортивного магазина «Декатлон». Участники аварии заняли несколько полос Московского шоссе.

Как рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, пострадавших в массовой аварии нет. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки оформили документы по ДТП и освободили проезжую часть от аварийных автомобилей, чтобы не создавать заторы на главной городской автомагистрали.

Вероятной причиной аварии могла стать сильная метель, которая обрушилась на регион. Напомним, 3 февраля 2022 года в Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за метели и порывистого ветра. Некоторые трассы сейчас закрыты для движения, а в городах и районах коммунальщики усиленно работают по расчистке дорог и пешеходных троп.