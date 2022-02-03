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Общество3 февраля 2022 11:58

Подпорную стену в Студенческом переулке в Самаре ждет капитальный ремонт

Власти нашли подрядчика для разработки проекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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В подпорной стене нашли вертикальную сквозную трещину

В подпорной стене нашли вертикальную сквозную трещину

В Самаре капитально отремонтируют подпорную стену, расположенную по адресу: Студенческий переулок, 2. Обследование показало, что стала разрушаться.

Состояние объекта проверяли специалисты ООО «Куйбышевский промстройпроект» в январе-феврале 2021 года. Они выявили в стене вертикальную сквозную трещину шириной более 2 см, а также разрушение раствора швов и выпадение бутовой кладки. Дефекты обнаружились и к конструкциях ограждения по верху подпорной стены. Там частично разрушены 9 тумб и 12 ваз-кашпо. Кроме того, кое-где имеются трещины. Специалисты отмечают, что всему виной — температурные воздействия и физический износ.

Таким образом, необходимо усилить подпорную стену (склон); возможно, разгрузить ее; предусмотреть дополнительные температурно-усадочные швы и гидроизоляцию; выполнить пристенный дренаж. Подрядчик для выполнения проектных и изыскательских работ уже найден. Компания запросила за свои услуги 941,7 тысяч рублей (изначальная цена лота была 1,29 млн рублей). Она должна будет подготовить необходимую документацию в течение 5 месяцев.

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