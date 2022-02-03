Жителя Самарской области задержали за призывы к терроризму в соцсетях

Следователи возбудили уголовное дело против 25-летнего жителя поселка Волжский Фото: СУ СК России

Житель поселка Волжский Самарской области стал фигурантом уголовного дела. 25-летнего молодого человека заподозрили в публичных призывах к терроризму, в его оправдании и пропаганде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, парень долгое время размещал на своих страницах в соцсетях фото с символикой запрещенной в России террористической организации. Кроме того, он опубликовал аудиозапись на иностранном языке с призывами к терроризму. Все эти данные были размещены в открытом доступе.

Недавно суд избрал молодому человеку меру пресечения. Его отправили под стражу. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Отметим, парню грозит серьезное наказание. Его могут оштрафовать на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишить свободы на срок от 5 до 7 лет.