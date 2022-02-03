Жители Самары пожаловались на убогость трамваев маршрута № 3

Самарцам не нравится ездить на устаревших трамваях / Фото: @hZ2fVoSre8tadsG Фото: Twitter.com

Жители Самары возмутились состоянием трамваев, которые курсируют по маршруту № 3 «Ул. Чапаевская — Юнгородок». По словам горожан, они давно устарели и выглядят довольно убого. Самарцы потребовали заменить составы на новые.

— Трамваи на третьем маршруте давно списать надо. Почему со стороны Ново-Садовой новые трамваи, а мы должны в этом убожище ехать? Вечером 1 февраля он вообще загорелся, — написали горожане в твиттере.

Ситуацию прокомментировали в МП «ТТУ». По данным предприятия, в трамвае замкнуло провода в распределительной коробке. Возгорания не было. Что касается запуска новых составов, то придется подождать.

— Парк предприятия насчитывает 40 низкопольных вагонов. Они работают по маршрутам с максимальным пассажиропотоком. По мере закупки будет обновлен подвижный состав всех трамвайных депо, — отметили в ТТУ.