Пешеходный переход около ЖК «Шведская слобода» достроят уже в 2022 году

Здесь построят пешеходный переход

В Самаре уже в 2022 году должен появиться пешеходный переход около ЖК «Шведская слобода». Актуальность этого вопроса вновь показали обильные снегопады и оживленное дорожное движение. В ЖК, который находится неподалеку от Крутых Ключей, живет около 1300 человек. И при полном отсутствии тротуаров на участке дороги рядом с ним, для пешеходов возникает особая угроза. А ведь здесь же передвигаются и дети, которые добираются до школы №7 и центра детского творчества.

- Нам удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки. Уже разработана схема организации дорожного движения, согласована в отделе ГИБДД и передана на согласование в департамент городского хозяйства г.о. Самара. Сейчас департамент городского хозяйства сообщил, что в апреле-мае 2022 г. будет заключен договор с подрядной организацией, - рассказала депутат губдумы Анна Дубасова, которая ранее взяли этот вопрос на свой контроль.

Сейчас известно, что работы должны провести до конца октября 2022 года. В администрации Красноглинского района особенно уточнили, что к работам приступят, как только наступит подходящая погода.