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Общество3 февраля 2022 18:45

В Самаре в доме нашли раритетную винтовку, когда искали протечку на крыше

Винтовка лежала, завернутая в тряпку
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Винтовку нашли на чердаке

Винтовку нашли на чердаке

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре в доме постройки позапрошлого века нашли винтовку на чердаке, когда искали протечку на крыше. Об этом «КП-Самара» рассказала Анжелика Безьянова.

- Сегодня пошли на чердак осматривать место протечки. И нашли винтовку гражданской войны! – рассказала Анжелика.

Винтовка заметили далеко не сразу, но видели, что в уголке лежит что-то, завернутое в тряпку. Вызвали полицейских, те по приезду находку изъяли.

По нашим данным, это казачий карабин, созданный на базе винтовки Мосина. Произведена она, скорее всего, до 1930 года.

Сейчас жильцы задаются вопросом, имеет ли находка культурную или материальную ценность – крышу надо ремонтировать. Скорее всего, винтовка лежала на чердаке с гражданской войны, вероятно, с тех пор на чердак никто и не заходил.

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