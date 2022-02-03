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Общество3 февраля 2022 19:23

Из-за снегопада под Самарой выстроились ряды фур, люди жалуются на пробки

Частично проблема вызвана еще и тем, что движение грузового транспорта в регионе периодически ограничивают
Анастасия МЫШКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дороги чистят и в городе, и на межрегиональных трассах

Дороги чистят и в городе, и на межрегиональных трассах

Жители Самарской области сняли на видео вереницу фур, выстроившуюся в ряд на трассе под Самарой со стороны Кинеля. Водители, которые снимали это, комментировали, что в сторону Алексеевки ехать можно нормально, но вот обратно - огромные заторы. По данным водителей, фуры стоят от Алексеевки до кольца, а легковым машинам приходится объезжать заторы по старой дороге мимо СХИ.

Ранее на заседании оперативного штаба сообщили, что в течение дня из-за погодных условий и необходимости чистить дороги периодически вводились запреты на движение грузовых машин, именно из-за этого их водителям приходилось парковаться и ждать.

В ночь движение грузовиков обещали открыть, особенно посыпая реагентами места на горках. Водители также жалуются на не слишком хорошо почищенные дороги. Но стоит заметить, что снег продолжал идти весь день без остановок, так что винить коммунальщиков довольно сложно. Расчистку дорог продолжат ночью, на дороги выйдет спецтехника МЧС, а в районах - сельскохозяйственная техника и техника организаций и предприятий.