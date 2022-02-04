Желтый уровень опасности объявили в Самарской области 4 февраля из-за налипания мокрого снега

Самару завалило снегом. И это еще не конец

В Самарской области синоптики объявили 3 февраля 2022 года желтый уровень погодной опасности. Несмотря на то, что снегопад немного утих, например, в областной столице, погодные условия не самые благоприятные. Из-за того что на улице тепло: -1 +1 градусов, снег мокрый.

- Ожидается налипание мокрого снега 11-34 мм и гололед 6-19 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

Судя по прогнозам, снег еще пойдет в течение дня. Местами по области будет еще и туман, юго-восточный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Водителей просят по возможности оставаться дома. Дороги расчищают от снега, но все равно из-за мокрого снега передвигаться по ним опасно, ведь колеса буквально вязнут в накопившейся снежной массе и водитель может потерять управление своим транспортным средством.

Внимательнее, особенно на дорогах, стоит быть и пешеходам. Не стоит ожидать, что автомобиль сможет резко остановиться - перестраховывайтесь и не рискуйте своей жизнью.