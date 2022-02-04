Преступники в масках и с пистолетом вымогали у жителя Самары полмиллиона рублей

Оперативники и сотрудники ФСБ задержали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районном суде Самары вынесли приговор мужчинам, обвиняемым в разбойном нападении и вымогательстве. Как установили стражи порядка, они напали на 29-летнего жителя областной столицы в подъезде дома на улице Гастелло.

- 30-летний и 43-летний обвиняемые надели маски и вечером дождались потерпевшего, которого хотели ограбить. Один из налетчиков выстрелил вверх из травматического пистолета и скомандовал ему лечь на пол, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

После этого руки пострадавшего заковали в наручники. Самарца сопроводили в припаркованных возле дома автомобиль, где забрали у него наручные часы за 30 тысяч рублей и 5 тысяч рублей наличными. Кроме того, злодеи потребовали от пленника еще 500 тысяч рублей.

Подозреваемых в итоге задержали полицейские и сотрудники областного УФСБ. Было возбуждено уголовное дело.

По итогам разбирательств служители Фемиды признали подсудимых виновными. Им назначено 9 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима.