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Происшествия4 февраля 2022 6:31

Преступники в масках и с пистолетом вымогали у жителя Самары полмиллиона рублей

Также у потерпевшего забрали часы за 30 тысяч рублей и еще 5 тысяч рублей наличными
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Оперативники и сотрудники ФСБ задержали подозреваемых

Оперативники и сотрудники ФСБ задержали подозреваемых

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районном суде Самары вынесли приговор мужчинам, обвиняемым в разбойном нападении и вымогательстве. Как установили стражи порядка, они напали на 29-летнего жителя областной столицы в подъезде дома на улице Гастелло.

- 30-летний и 43-летний обвиняемые надели маски и вечером дождались потерпевшего, которого хотели ограбить. Один из налетчиков выстрелил вверх из травматического пистолета и скомандовал ему лечь на пол, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

После этого руки пострадавшего заковали в наручники. Самарца сопроводили в припаркованных возле дома автомобиль, где забрали у него наручные часы за 30 тысяч рублей и 5 тысяч рублей наличными. Кроме того, злодеи потребовали от пленника еще 500 тысяч рублей.

Подозреваемых в итоге задержали полицейские и сотрудники областного УФСБ. Было возбуждено уголовное дело.

По итогам разбирательств служители Фемиды признали подсудимых виновными. Им назначено 9 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима.