Безработный житель Тольятти отдал телефонным мошенникам почти 1,5 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти попал на удочку мошенников. Аферисты убедили 52-летнего мужчину взять кредит и перевести им крупную сумму денег. Тот думал, что таким образом защищает свои счета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в один из дней временно безработному тольяттинцу начали звонить с неизвестных номеров. Звонки поступали с разницей в несколько минут. Собеседники представлялись сотрудниками банка и заявляли, что кто-то пытается снять деньги со счетов мужчины и взять на его имя кредит. «Специалисты» убедили его пойти в банк и самостоятельно оформить заем. При этом они попросили тольяттинца никому об этом не говорить.

Мужчина сделал все, что ему предложили незнакомцы. Он взял кредит, а затем перевел через банкомат на указанный мошенниками счет 1,46 млн рублей. Через некоторое время житель Тольятти понял, что его обманули, и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело.

Облглавк призывает жителей региона быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают защитить деньги, переведя на «безопасный» счет, или просят оформить кредит. Так делают только аферисты.