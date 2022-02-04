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Общество4 февраля 2022 6:48

В Самаре пассажирам пришлось толкать застрявший из-за гололеда автобус

Машина попал в «плен» на одной из остановок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Непогода парализовала работу общественного транспорта / Фото: Дмитрий Стародубцев

Непогода парализовала работу общественного транспорта / Фото: Дмитрий Стародубцев

Фото: Twitter.com

Утром в пятницу, 4 февраля 2022 года, с общественным транспортом в Самаре произошел апокалипсис. Автобусы отказывались ехать по покрытым льдом дорогам. Многим горожанам пришлось идти до работы пешком.

По словам очевидцев, на одной из остановок застрял автобус № 41. Он никак не мог тронуться с места. В итоге пассажирам пришлось всем скопом толкать его. Ситуацию прокомментировали в компании «СамараАвтоГаз». Представители перевозчика посетовали в твиттере, что сегодня очень сложная дорога — сильный гололед. Машины застревают.

Проблемы испытывают также трамваи и троллейбусы. В некоторых местах обледенела контактная сеть, из-за чего они временно вышли из строя. Так, трамваи стояли в районе пересечения улицы Ставропольской и проспекта Кирова, а троллейбусы — на улице Вольской в сторону Металлурга. Виной всему — дождь, который лил полночи. К утру все подморозило, и вода намерзла на провода.