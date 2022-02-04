Самарцы попросили возродить бывший стадион «Буровик»

Александр Хинштейн пообещал помочь со строительством нового ФОКОТа на месте стадиона / Фото: hinshtein.ru

Жители Куйбышевского района Самары попросили возродить территорию стадиона «Буровик». Бывший спортобъект уже много лет заброшен. Поле заросло травой, и там больше нельзя покататься зимой на коньках. А желающих довольно много. Об этом горожане сообщили на встрече с депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном.

По словам жителей Куйбышевского района, сейчас участок бывшего стадиона принадлежит Минобороны РФ. Его нельзя использовать как объект социальной инфраструктуры. Заместитель главы Куйбышевского района пояснила, что Минобороны, хотя и не отказывается от этой земли, но никак ей не занимается. Поэтому жители просят решить вопрос о передаче участка в муниципальную собственность.

Депутат поддержал инициативу граждан и выразил свои надежды на скорейшее строительство объекта.

— В рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» можно предусмотреть финансирование на строительство нового современного ФОКОТа на месте бывшего «Буровика». Для этого мы инициируем процесс передачи земли от военного ведомства муниципалитету, однако это займет время. Надеюсь, что через год начнем строительство спортивного объекта,— сообщил Александр Хинштейн.