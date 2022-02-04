В Самаре коммунальщики бросили все силы на борьбу с последствиями снегопада

В городе мобилизовали все службы благоустройства / Фото: администрация Самары

За три дня февраля в Самаре выпало 42% от месячной нормы осадков. В некоторых местах толщина снега достигает 69 см. На уборку мобилизованы все городские службы благоустройства и коммунальные организации. Об этом сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Главными задачами являются работы по расчистке территорий города от снежных накоплений, их вывоз и противогололедная обработка. Помимо этого, рабочие расчищают кровли от снега и наледи. В деле задействованы более 240 человек.

Накануне, 3 февраля 2022 года, на улицах Самары работали 391 единица техники и 3 412 уборщиков территорий. Дополнительно выводили персонал и технику, привлеченную дорожниками и районами. Сегодня борьба с последствиями снегопада будет продолжена.

Особое внимание направлено на расчистку дорог, где ходит общественный транспорт, на расчистку подходов к объектам социальной сферы и железнодорожным платформам.