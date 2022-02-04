Дело экс-полицейского из Самары, пойманного на хранении наркотиков, отправили в суд

Бывшего полицейского могут отправить в колонию за хранение наркотиков Фото: СУ СК России

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2021 года правоохранитель купил запрещенное вещество для личного использования. Вскоре мужчину задержали сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД по Самарской области. В процессе досмотра они обнаружили у него вещество массой не менее 0,4 грамма, расфасованное в полиэтиленовые пакеты. Наркотик изъяли.

Мужчина был уволен из правоохранительных органов. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Экс-полицейскому грозит от 3 до 10 лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.