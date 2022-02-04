В Самарской области нелегальный мигрант попытался дать взятку полицейскому

Теперь помимо штрафа и депортации мигранту грозит тюрьма Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержали нелегала, который попытался дать взятку полицейскому. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, оперуполномоченному полиции города Отрадный нелегальный мигрант попытался дать 20 тысяч рублей за не составление административного протокола о нарушении миграционного законодательства. Полицейский отказался от незаконного вознаграждения.

В отношении нелегала был составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства. Мужчину поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Кроме того, за попытку дать взятку полицейскому в отношении него было возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.